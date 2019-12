Uno su tre non paga, i vertici: dal 2 gennaio rischio espulsione

I CONTI

ROMA «Scusi, ora la devo lasciare: ho sotto la telefonata della mia assistente. Come quindi? Dobbiamo sbrigare le ultime rendicontazioni». Tra i deputati, ma anche tra i senatori, è partita la corsa, almeno per molti di loro, a mettersi in regola. D'altronde l'ultima mail arrivata dai vertici M5S a ottobre parla chiaro: c'è tempo fino al 31 dicembre per saldare i conti dell'anno. Mancano quattro giorni. Il calcolo è presto fatto: ciascuno dei 317 parlamentari grillini deve sborsare ogni mese almeno 2.000 euro al Movimento (che poi li investe in progetti e donazioni «per imprese e cittadini»), 300 alla Casaleggio per Rousseau e 1.000 sempre ai vertici pentastellati per gli eventi. I soldi confluiscono in un conto corrente bancario che ha pochissimi firmatari: fino al Conte I erano Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva.

LA FOTOGRAFIA

Lorenzo Fioramonti è solo la punta di un iceberg. Fino allo scorso novembre i grillini in regola risultavano essere solo 15: 10 alla Camera e 5 al Senato. Tutti gli altri, circa il 90%, no. Con ritardi più o meno grandi. Ecco perché in queste ore complicate Di Maio prova a giocare il tutto per tutto. Il capo politico ha intenzione di usare il pugno duro con le situazioni più eclatanti. Dai primi giorni del 2020 tirerà una riga sui rimborsi. E partiranno sanzioni disciplinari, con segnalazioni al collegio dei probiviri, per i morosi. Sono previste «pene graduali» a seconda delle varie situazioni. Si arriverà fino all'espulsione. Stando alle regole che si stanno dando in queste ore i big del Movimento chi durante quest'anno non ha fatto nemmeno la fatica di far partire un bonifico sarà espulso. Alla Camera sono 13, in Senato sette. Ma poi, come denunciato anche da Gianluigi Paragone, la lista di coloro che ancora sono indietro è vastissima, con diverse sfumature. La maggioranza dei parlamentari grillini dopo la crisi agostana di governo, colta dallo stress, si è dimenticata di fare il proprio dovere. Tra i ritardatari - seppur con diverse tempistiche - compaiono una serie di big o ex: da Danilo Toninelli a Giulia Grillo (già ministri), passando per Barbara Lezzi e Vito Crimi. Casi non particolarmente eclatanti perché il vero problema riguarda la pancia del Movimento, i peones, i deputati e i senatori che stanno poco e nulla sotto i riflettori. Gli stessi che ormai fanno vita quasi separata dal Movimento: basti pensare che il giorno della presentazione dei facilitatori, lo scorso 15 dicembre, quello sulla carta era un appuntamento storico per il Movimento ha visto presenti al Tempio di Adriano solo una ventina di parlamentari ad ascoltare Di Maio.

In questa situazione si inserisce Paragone che picchia duro sui morosi, a partire dalla ministra Fabiana Dadone che lo dovrà giudicare in qualità di membro del collegio dei probiviri. Ma per l'ex direttore della Padania il destino sembra scritto: per aver votato contro la manovra sarà espulso. Ma il suo dossier potrebbe essere risolto solo dopo quello dei rimborsi.

Simone Canettieri

