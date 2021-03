IL FOCUS

ROMA Il nuovo piano dei vaccini, dopo la sospensione di AstraZeneca, deve contrastare due fughe: quella di chi deve essere vaccinato, perché anche in caso di ripartenza aumenterà la diffidenza e dunque si allungheranno i tempi visto che molti dei prenotati non si presenteranno; ma va anche fermata la fuga dei vaccinatori, perché i vari fascicoli aperti in Italia dalle procure vedono iscritti nel registro degli indagati anche coloro che materialmente hanno fatto l'iniezione alle persone che, successivamente, sono decedute. Si tratta di un atto dovuto, ma di fronte a questo rischio giudiziario c'è chi non se la sente di svolgere il ruolo di vaccinatore. Per questo il presidente della Fnomceo, Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, ha spiegato: «Subito uno scudo penale. Di fronte a un numero così importante di somministrazioni, gli effetti indesiderati avversi possono comparire». D'accordo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: «Serve uno scudo penale in modo che si arrivi davvero a difendere i medici e gli infermieri vaccinatori».

I NODI

Bene, ma per vaccinare servono i vaccini: come si risolve il problema dello stop di AstraZeneca? Il generale Francesco Figliuolo sta ragionando sui due scenari. La buona notizia è che stanno arrivando più dosi di Pfizer-BioNTech: la prossima settimana ne sarà consegnato il 20 per cento in più (si dovrebbe toccare quota 700mila ogni sette giorni). Se il piano si sbilancia maggiormente su Pfizer-BioNTech, allora prende più forza la strategia che punta sugli hub, su centri vaccinali, perché la necessaria conservazione a una temperatura inferiore a meno 70 gradi, complica il coinvolgimento dei medici di base. Per questi ultimi, in caso di stop di AstraZeneca, si guarda allora a Johnson&Johnson, vaccino già autorizzato e monodose, che però ha due problemi. Le forniture iniziali non arriveranno prima della fine di aprile e ancora non c'è chiarezza sul numero di dosi nella fase di partenza. Senza AstraZeneca (che già aveva tagliato autonomamente le forniture) ad aprile si rischia un marcato rallentamento. Johnson&Johnson, comunque, tra aprile e giugno deve mandare, da contratto, 7,31 milioni di dosi che (a differenza degli altri prodotti) consentono di immunizzare altrettante persone. Cosa succede se invece Ema domani si pronuncerà a favore dell'utilizzo immediato di AstraZeneca? Le Regioni sono convinte di potere recuperare il terreno perduto nel giro di una settimana, salvo che le forniture siano regolari: bisogna anche compensare le decine di migliaia di dosi sequestrate dalla procura.

Mauro Evangelisti

