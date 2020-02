IL FOCUS

L'Italia si blinda, e mentre il governo prepara un decreto con misure speciali che provveda anche a destinare maggiori risorse economiche, le università venete e lombarde decidono la chiusura almeno fino al 2 marzo. Si ferma anche lo sport nelle aree colpite dal contagio.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, non ha annunciato misure particolari, ma ha invitato tutti i cittadini «per quanto possibile a ridurre la socialità». Nel frattempo ha, comunque, deciso di sospendere dalle attività lavorative i dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai comuni «dove sussiste un cluster di infezione». Sarebbero 14 i dipendenti del Comune sospesi.

L'obiettivo è contenere l'epidemia, tentando in ogni modo di limitare la diffusione del virus. Intanto sono già stati avviati gli screening su oltre 4200 persone a Vo' Euganeo. E il provvedimento ricalca quello attuato per i 10 comuni in provincia di Lodi. Nelle stesse zone verranno sospese le attività pubbliche e religiose, ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, delle scuole, divieto di spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. Escluse dal divieto le attività lavorative nei servizi essenziali (sanità).

F.P.

