PADOVA «Sono contenta, l'emozione è la stessa. È andata bene e l'importante è aver finto». Sono le parole di Anna Zamperetti, la prima laureanda dell'Università di Padova che ha discusso la tesi via web durante l'emergenza Coronavirus. La neodottoressa in Farmacia, di Cornedo vicentino, ha preso il massimo dei voti (11 punti) con una ricerca sull'efficacia dei farmaci biosimilari stimolanti l'eritropoiesi. «Ringrazio la mia relatrice e l'equipe dell'unità operativa di Nefrologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza con cui ho svolto la tesi aggiunge la giovane -. Non sono fisicamente in aula a Padova, ma adesso vado a fare festa lo stesso». Come Anna altri otto studenti di Farmacia, ieri, hanno discusso la loro tesi. La proclamazione ufficiale, con il voto di laurea, sarà invece fissata nelle prossime settimane. L'ateneo patavino dimostra di non fermarsi davanti al Coronavirus. «Tutto il personale tecnico e amministrativo sta collaborando alla riuscita di questa sperimentazione in un periodo di emergenza dichiara Daniela Mapelli, prorettore alla didattica e la risposta degli studenti è stata ottima. È un passo doveroso nei confronti dei ragazzi, far perdere tempo per alcuni di loro significa rimandare di una sessione gli esami di Stato. Molti devono anche affrontare un periodo di stage e tirocinio obbligatorio. Siamo un ateneo molto grande, con 61mila studenti iscritti e 20 mila immatricolati». Oltre duecento le sedute di Commissioni di laurea, sia triennali che magistrali, fissate in videoconferenza. Ben 1200 gli esami che verranno riprogrammati via web.

