PADOVA Iulia ha 28 anni, una laurea fresca di pochi mesi e l'emozione del primo giorno. Per lei questo è un battesimo di fuoco. Denni invece ha già una certa esperienza, ma per rendersi utile ha lasciato il suo paese in provincia di Bari ed è arrivato fin qui. Marco, infine, viene da Belluno: ha preso servizio in aprile e da quel momento è sempre rimasto in prima linea. Tante storie diverse e la stessa identica voglia di rendersi utili. Da ieri l'Ulss 6 Euganea di Padova dispone di 37 nuovi medici Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), mirate a potenziare le squadre in campo in questa emergenza.

Le Usca di rinforzo garantiscono l'assistenza e il monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid che non necessitano di ricovero e danno man forte anche nell'esecuzione dei tamponi. I medici Usca impiegati complessivamente sul territorio padovano salgono così a 117 e, fa sapere l'Ulss 6, «consentiranno di velocizzare e razionalizzare l'attività di prevenzione e diagnosi».

«Stiamo dando il massimo per far fronte all'emergenza - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta - Noi non governiamo la richiesta di tamponi ma governiamo la risposta e lo facciamo mettendo in campo nuove risorse umane e flessibilità organizzativa, spingendo sulla capacità di essere duttili nel modulare la risposta sanitaria in funzione della domanda. Gli asintomatici e paucisintomatici in isolamento domiciliare sono sempre di più e anche per quanto riguarda i punti tampone, essendo ad accesso libero per agevolare l'utenza, la pianificazione a monte varia al modificarsi della richiesta. Do pertanto il benvenuto ai nuovi medici Usca, che sono certo daranno prova di spirito di squadra, senso del dovere e, appunto, flessibilità. La nuova normativa, che prevede l'effettuazione dei tamponi anche da parte dei medici di medicina generale, agevolerà ulteriormente la risposta alla cittadinanza».

Iulia non sta nella pelle: «Mi sono laureata a luglio e oggi sono al debutto: ho accettato volentieri di iniziare la mia carriera così, mi fa piacere dare una mano soprattutto in questo periodo». Denni è già in servizio: «Devo molto a Padova, che mi ha accolto negli anni universitari. Dalla Puglia sono rientrato per dare un contributo attivo a quella lotta di cui avevo così tanto sentito durante il primo lockdown».

