VENEZIA La Germania mette anche il Veneto nella lista nera? «Vorrà dire che ci ricorderemo di certi Paesi quando usciremo da questo tunnel...», dice Mario Conte, presidente di Anci Veneto. «I tedeschi sono il nostro primo partner commerciale e non a caso hanno scelto la trevigiana Came per un video sulle aziende modello...», ribatte Mario Pozza, numero uno di Unioncamere Veneto. Lo scambio di battute, alla firma dell'accordo di collaborazione sul rilancio dell'economia, mostra il misto di orgoglio e ottimismo con cui sindaci e imprenditori vogliono già guardare al dopo-Covid. «Sì, perché l'emergenza sanitaria finirà e noi dobbiamo farci trovare pronti per far ripartire il nostro sistema», evidenzia Pozza. «Siamo una specie di cantiere: lavori in corso in vista della ripresa», concorda Conte. Tre i filoni attorno a cui le Camere di commercio e i Comuni intendono fare rete, per favorire l'accesso trasversale di aziende ed enti (soprattutto se di piccole dimensioni) ai fondi europei: sostenibilità ambientale, transizione digitale e promozione turistica. Il primo banco di prova della sinergia è fissato per il 28 e 29 ottobre fra Belluno e Treviso: tavolo istituzionale sul superbonus 110%. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA