Ungheria, la Ferrari in lutto al Gran premio

FORMULA 1ROMA La Ferrari riparte nel Circus della Formula 1 con l'omaggio a Sergio Marchionne. Già nel giorno dedicato alle interviste, sul circuito di Budapest in Ungheria dove domenica si correrà la dodicesima gara della stagione, tutti gli uomini della scuderia di Maranello, a cominciare dai piloti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, indossano il lutto al braccio in onore del presidente del Cavallino Rampante scomparso ieri nella clinica di Zurigo.Una gara per la Ferrari molto difficile da correre non solo dal punto di vista emotivo ma...