Undici sfide in Veneto Rovigo riprova a eleggere il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE URNEVENEZIA Oggi, dalle 7 alle 23 con scrutinio immediato, si torna alle urne per i ballottaggi nei Comuni con più di 15mila abitanti. Due domeniche fa, il 26 maggio, per farcela bisognava che i candidati sindaci prendessero il 50 per cento dei voti più uno; in caso contrario sarebbero andati al secondo turno i due più votati. È quello che, appunto, succederà oggi in 136 Comuni italiani, dei quali 11 in Veneto. Ma non tutti sono Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ci sono anche delle particolarità. Come Campodoro in...