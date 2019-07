«Una vittoria personale di Donald riparte il negoziato sul nucleare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Che significato ha la foto di Donald Trump che mette piede sul suolo della Corea del Nord? E quale strategia persegue la sua diplomazia con questo avvenimento? Lo abbiamo chiesto a Charles Kupchan, senior fellow del Council on Foreign Relations, ed ex consigliere di Clinton e di Obama per la Sicurezza nazionale.La stretta di mano oltre confine tra Kim e Trump è una vittoria per l'amministrazione degli Usa?«Diciamo che la vittoria è personale di Donald Trump perché è riuscito a porre ancora una volta la sua persona al centro del mondo. Il...