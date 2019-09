Una vita dedicata ai bimbi disabili ecco perché piace ai dem e ai 5Stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOPERUGIA Francesca Di Maolo, 48 anni, assisana è la donna che, di fatto, mette d'accordo Pd e Cinque Stelle per la candidatura rossogiallo, con una robusta spruzzata civica, alle elezioni regionali del 27 ottobre. Una sorta di via francescana della politica che la cattolica Di Maolo incarna alla perfezione visto che guida, da presidente, l'istituto Serafico.Il Serafico è un centro sanitario di eccellenza che svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità...