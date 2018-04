«Una vergogna quel permesso al killer della Uno Bianca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBOLOGNA Tre giorni e mezzo di permesso per le feste, con la possibilità di uscire a pranzo il giorno di Pasqua. Non è la prima volta che Alberto Savi, il più giovane dei tre fratelli della banda della Uno Bianca, 24 morti e oltre 100 feriti a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, può usufruire di un beneficio: detenuto dal 1994, sconta l'ergastolo ma il suo percorso detentivo, in carcere a Padova, parla di pentimento e reinserimento e la sua posizione è meno pesante di quella dei fratelli Roberto e Fabio. LE REAZIONIMa i...