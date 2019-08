«Una tempesta d'acciaio erano come proiettili siamo salvi per miracolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VOCIROMA «Sembrava una forte grandinata, ma c'era il sole. Sono uscita in balcone è ho visto quella tempesta di acciaio e ferro. Ho urlato e sono scappata dentro casa». Paola Di Lazzaro ancora non crede a quello che ha visto: «Sembrava la scena di un film, ho avuto paura. Quando tutto si è calmato poi io e mio marito siamo scesi in strada e abbiamo visto quello che era successo alla macchina di nostra figlia. Il lunotto posteriore era completamente rotto, c'erano vetri dappertutto e quei pezzi di ferro erano talmente incandescenti che...