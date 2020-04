VENEZIA E se la causa dei contagi nelle case di riposo dipendesse dall'impianto di riciclo dell'aria? Ne ha parlato, come ipotesi che sarà oggetto di approfondimenti, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a proposito del singolare caso di una struttura per anziani divisa in due blocchi separati: da una parte tutti gli anziani sono risultati positivi, dall'altra tutti negativi. «Non c'è una regione che non abbia il problema delle case di riposo - ha detto Zaia - sono il terreno di coltura ideale per il virus. C'è il problema di capire come entra il virus, visto che abbiamo messo misure restrittive fin da metà febbraio. Abbiamo anche un caso di una struttura composta di due blocchi, in cui uno ha il 100% di positivi, l'altro nessuno. Stanno cercando di capire se il sistema di condizionamento abbia avuto un ruolo in questo, ma ovviamente sono solo ipotesi senza certezze». Nei giorni scorsi era stata la virologa Ilaria Capua ad avanzare il sospetto: «Non possiamo escludere il propagarsi del coronavirus dai condizionatori». Intanto il deputato padovano Marco Marin (FI) punta l'indice contro il governo: «Il faro sulle case di riposo noi l'avevamo acceso ancora il 26 febbraio con un emendamento, ma il governo ci chiese di fare diventare tutti i nostri emendamenti ordini del giorno, quindi meno vincolanti. Avevamo detto che bisognava intervenire, predisponendo misure di sorveglianza per individui fragili, anche residenti in Rsa, affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute ed il rischio di contrarre il virus».(al.va.)

