LE MISURE

ROMA Alzano Lombardo e Nembro comuni rossi. Nuovi criteri per la zona gialla, che attualmente comprende Lombardia, Veneto ed Emilia.

Sarà varato tra oggi e domani il nuovo dpcm che prevede l'allargamento della zona off-limits e l'estensione di quella gialla ad altri comuni della regione in base ai dati epidemiologici. Le misure sono ancora in fase di valutazione ma molto probabilmente, oltre all'estensione dell'area vietata ai due comuni in provincia di Bergamo, la precauzioni saranno imposte in molti centri dell'intera Lombardia, per evitare assembramenti e ulteriori contagi.

A Bergamo, dove i numeri del diffusione del virus continuano a crescere, anche il prefetto e il questore sono risultati positivi al test del coronavirus. Esclusa invece l'estensione delle misure più drastiche all'intera Lombardia. Ma l'intenzione sarebbe di imporre nuovi divieti da applicare all'interno della zona gialla. Divieti ancora più stringenti rispetto a quelli attualmente in vigore, per limitare ulteriormente la vita sociale e il rischio di trasmissione del virus.

ZONA ROSSA

L'ipotesi più concreta è che altri comuni vengano inclusi nell'area off-limits. La decisione verrà assunta in base alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, che dovrà fornire indicazioni sull'efficacia della misura. La decisione si basa poi sui dati del contagio, forniti giovedì dalla Regione: su 537 casi positivi nella Bergamasca, 71 si registrano a Nembro, 35 ad Alzano, 25 ad Albino, 17 a Villa di Serio, 12 a Seriate, 8 a Gazzaniga. Impennata anche a Bergamo con 54 casi accertati, a Zogno (29) e San Giovanni Bianco (10). Le aziende premono perché si limitino i divieti. Al momento non sarebbe previsto un allargamento della zona rossa lodigiana. Il decreto potrebbe prevedere l'isolamento di Alzano e Nembro, un'area dove vivono 25mila cittadini.

Il problema riguarda anche il dato economico: sarebbero 376 le aziende coinvolte e le misure riguarderebbero circa 3.700 dipendenti. Claudio Cancelli, primo cittadino di Nembro, contagiato e già guarito ma ancora in isolamento, in contatto via skype con gli assessori e il personale degli uffici comunali, sta costituendo una unità di Crisi. «Stiamo predisponendo gli elenchi dei volontari per i servizi essenziali ai cittadini come la distribuzione dei pasti a domicilio» ed è stata reclutata una piccola squadra di operai per eventuali interventi in genere appaltati «a una ditta esterna che non si sa se avrà le possibilità di entrare».

I DIVIETI

È probabile invece che il governo ponga limiti ancora più stretti alla vita sociale. Le misure dovrebbero riguardare le zone gialle. Tra oggi e domani i divieti sulla frequentazione dei luoghi pubblici, dove si rischiano incontri o assembramenti, potrebbero essere vietati.

Non solo, il governo potrebbe anche prevedere misure sanzionatorie per chi violasse la quarantena o le regole sanitarie diffuse.

Sarà rinnovata invece l'attuale zona rossa, che comprende undici comuni. Ieri nella provincia di Bergamo le persone positive sono risultate 623, 86 in più rispetto a ieri. Un'area dove vivono 25mila cittadini. Anche il prefetto, Elisabetta Margiacchi, e il questore, Maurizio Auriemma, sono risultati positivi al test. Fortunatamente risultano tra i pazienti asintomatici.

Valentina Errante

