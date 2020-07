LA MOSSA

BRUXELLES La Commissione europea ha deciso di dotarsi di una task force per il coordinamento del Recovery plan in Europa. La task force viene creata in seno al segretariato generale, inizierà la sua attività il 16 agosto, e sosterrà gli Stati membri nella preparazione dei loro piani nazionali di riforma. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'Esecutivo comunitario, Margaritis Schinas, al termine del collegio dei commissari. A capo della task force è stata nominata la vice segretaria generale della Commissione, la francese Celine Gauer. La squadra, sotto l'autorità della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, coordinerà l'attuazione dei piani di riforme dei diversi Paesi.

«Inizia «una sfida che richiede una qualità tecnica notevole, i programmi europei sono molto esigenti, questo lo sarà in maniera particolare» - dice Paolo Gentiloni, commissario per gli Affari economici, intervenendo al webinar di Symbola. «Si tratta - spiega ancora - di individuare tutti i passaggi che rendono possibile arrivare a una certa riforma o investimento, e a questi passaggi dare una cronologia. Invito a essere prudenti nei tempi per realizzarli. Obiettivi troppo ambiziosi con tempi troppi ristretti, potrebbero costringere la Commissione a valutazione non positive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA