«Una spedizione punitiva Cercavano proprio me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VITTIMAJESOLO «Ero io il loro obiettivo». Le parole sono quelle di uno dei responsabili del consorzio Trieste 1, lo stabilimento antistante a piazza Trieste dove ieri una baby gang multietnica ha creato diverso scompiglio mettendo in scena quella che è sembrata una vera e propria spedizione punitiva.E in questo caso a farne le spese è stato appunto il responsabile del consorzio, colpito in pieno volto da una scarica di pugni, calci e testate. Con il referto dell'ospedale in mano e i lividi sul volto, l'uomo è tornato in spiaggia. Ad...