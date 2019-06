«Una Smart in cambio di favori» Un altro pm indagato a Perugia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Nel clima di veleni e accuse incrociate gli accertamenti sono ancora in corso. Ma intanto, dopo quello di Luca Palamara, il nome di un altro pm di Roma è finito sul registro degli indagati a Perugia con l'accusa di corruzione. L'ipotesi è che la moglie del sostituto Saverio Francesco Musolino abbia avuto un'auto (una Smart) in omaggio dagli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, i legali di Ezio Bigotti, l'imprenditore arrestato per associazione a delinquere e false fatturazioni e cliente dei due legali che hanno già...