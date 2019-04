Una riforma rimasta a metà e il flop Città Metropolitane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS Il dossier Province è sempre stato trattato per slogan, il modo migliore per mantenere gli italiani in un perenne stato di litigiosità. Pertanto fa notizia scoprire che su un punto politici e tecnici sono tutti d'accordo: uno dei punti più deboli della riforma della Province varata nel 2014 è quello delle Città Metropolitane.Per gli italiani sono enti perfettamente sconosciuti. In pratica sono ciò che resta delle ex amministrazioni provinciali delle 15 ex-province più importanti. In teoria sono governate dai sindaci della...