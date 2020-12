Una ricognizione dei posti letto in Veneto, come chiede il sottosegretario Achille Variati? «Non c'è bisogno di nessuna ricognizione, il piano veneto è depositato e validato al ministero della Salute». Parla Luciano Flor, l'uomo che contemporaneamente ha gestito l'emergenza sanitaria all'interno dell'Azienda ospedaliera di Padova e programmato la realizzazione del nuovo policlinico, e che il governatore Luca Zaia pochi giorni ha chiamato a Palazzo Balbi, nuovo big manager della sanità.

Dottor Flor, i 6.000 posti letto nei reparti non gravi e i 1.000 in terapia intensiva esistono o sono inventati?

«Attualmente in Veneto ricoverati in rianimazione abbiamo circa 350 pazienti Covid positivi e altri 350 non Covid. Totale 700. Siamo parlando di malati, non di letti».

I 1.000 posti in terapia intensiva sono realmente attivabili?

«Sì e sarebbe un tale disastro che la parola verifica non avrebbe senso. Dovremmo avere 650-700 pazienti Covid in rianimazione, il che significherebbe avere tra i 5mila e i 6mila malati positivi nei reparti non gravi. Cioè più del doppio di quelli, Covid e non Covid, che abbiamo adesso».

Se la situazione peggiorasse, come si arriverebbe ai mille posti in rianimazione? Aggiungendo letti o utilizzando quelli esistenti in altri reparti?

«Convertendo i posti letto delle sub-intensive e delle sale operatorie».

Ma questi mille posti hanno o non hanno il personale specializzato?

«Ovvio che sì».

E, vista la mancanza di dottori e infermieri, da dove salterebbe fuori?

«Dagli altri reparti. È quello che stiamo già facendo».

Quindi se si arrivasse a mille terapie intensive, gli altri reparti rischierebbero di entrare in crisi.

«Andrebbe seriamente in crisi l'intero il settore sanitario».

È già così?

«No, anzi, per certi interventi gravi continuiamo a ricoverare ancora pazienti provenienti da altre regioni. Fino ad ora il sistema ha retto. Oltre saremmo costretti a erodere lentamente le altre attività che hanno bisogno di sale operatorie».

Variati ha chiesto a Zaia «trasparenza». Avete tenuto nascosto qualcosa?

«Diamo i dati giorno per giorno. Il numero dei tamponi, dei test antigenici, dei ricoveri, delle terapie intensive, dei positivi, anche i dati delle case di riposo. Quale è la trasparenza che si chiede? Il piano ha una ricognizione ospedale per ospedale».

Boom di contagi, anche lei ritiene il dato falsato perché si conteggiano solo i tamponi molecolari e non anche i test rapidi antigenici?

«Nella prima ondata in Veneto facevamo 2.000 molecolari, adesso più di 20.000. Per reagenti e personale, questo è il nostro tetto: facciamo i molecolari a chi si ricovera, dove ci sono focolai, nei casi sospetti, dove il medico di base e il pediatra li prescrivono. In più li utilizziamo a conferma dei positivi che troviamo con i test antigenici. Per forza che sono alte le percentuali, è come fare l'esame della glicemia ai diabetici. La verità è che fare un tampone molecolare di conferma è uno spreco, dovrebbe esserci un chiarimento ministeriale».

Si aspettava questa esplosione di contagi? E più di seimila morti?

«Come servizio sanitario siamo molto più preparati rispetto alla prima fase, ma ho l'impressione che a differenza della scorsa primavera non ci sia da parte di tutti abbastanza paura del virus».

Condivide l'algoritmo che prima delle feste ha classificato il Veneto zona gialla?

«I parametri sono uguali per tutte le regioni. Io tengo d'occhio il numero dei malati in rianimazione, è espressione di quanto il virus gira e delle polmoniti che provoca. Dopo la Befana, vedremo i dati di questo para-lockdown e decideremo il da farsi. Se avremo dati da zona gialla, il ministero dirà zona gialla».

Lei cosa farebbe?

«Posso dire qual è il mio sogno nel cassetto: vaccinare tutti nel giro di un mese. Se avessimo le dosi, vaccineremo a tutto spiano».

Alda Vanzan

