Una raffica di proteste: ci state ignorando. Di accuse: non vi preoccupate di noi più vecchi. E amarezza: quando sarà il nostro turno, saremo già morti. È il popolo degli anziani - con lettere ai giornali, post su Facebook trascritti dai nipoti, lagnanze in ogni dove - ad alzare la voce. E ad accusare la Regione del Veneto di insensibilità. L'assessore regionale del Veneto alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, prova a tranquillizzare: «Entro aprile ce la faremo».

Assessore Lanzarin, gli anziani veneti si stanno lamentando. Cosa state facendo per mettere in sicurezza contro il Covid-19 i più vecchi?

«Siamo partiti con la vaccinazioni degli over 80 il 15 febbraio, abbiamo iniziato con la coorte del 1941, cioè le persone che quest'anno compiono 80 anni. Sono circa 44mila cittadini».

Chi ha deciso di iniziare la vaccinazione dalla classe 1941?

«Lo prevede il piano nazionale. Si comincia con la fase 1/A rivolta ai sanitari e agli operatori e agli ospiti delle Rsa, le case di riposo per intenderci, poi c'è la fase 1/B degli over 80 che abitano a casa propria».

Perché un novantenne dovrebbe venire dopo un ottantenne? Non si poteva partire dai più vecchi?

«Le linee nazionali sono queste e la nostra direttrice della Prevenzione, la dottoressa Francesca Russo, mi ha confermato che è una indicazione delle vaccinazioni. Si tenga presente che gli over 80 sono una popolazione che ha una maggiore socialità rispetto ai più anziani».

Però ci sono state regioni che si sono mosse diversamente.

«Mi è stato detto che qualche regione è partita dai novantenni, ma non ho notizie in merito. Noi rispettiamo le indicazioni nazionali».

I prossimi da vaccinare?

«Lunedì 22 febbraio (oggi, ndr) inizieremo a vaccinare la coorte del 1940, cioè gli anziani che quest'anno compiranno 81 anni. Dalla settimana prossima passeremo alla coorte del 1939. Dopodiché le varie coorti saranno raggruppate, i numeri della popolazione più anziana sono più bassi».

Quanti sono gli over 80 in Veneto?

«Complessivamente sono circa 350mila persone».

Gli anziani che avete chiamato accettano il vaccino o lo rifiutano?

«Il tasso di adesione alla vaccinazione, a seconda delle Ulss, oscilla tra l'80 e il 90%. È una adesione buona, si tenga conto che ci sono stati anziani che non si sono presentati perché stavano male, ma verranno recuperati. Tra l'altro stiamo organizzando anche la vaccinazione a domicilio per chi non può muoversi».

Il Veneto non ha le Primule per le vaccinazioni?

«Al momento non ne abbiamo ricevute. In Veneto abbiamo 58 punti di vaccinazione individuati tra fiere, palazzetti, patronati, sale del Comune e delle parrocchie».

Avete ricalibrato il piano per la somministrazione del vaccino AstraZeneca ora che è previsto anche per gli under 65 e non più solo under 55?

«Con AstraZeneca abbiamo iniziato a vaccinare lo scorso fine settimana il personale delle scuole, abbiamo iniziato dagli asili nido e dalle materne, insegnanti e ausiliari. Per la fascia di età 55-65 anni attendiamo disposizioni, immagino che ci sarà una circolare del ministero della Salute».

Ci saranno i vaccini per gli anziani?

«Ci hanno confermato per il mese di marzo la fornitura di 277mila dosi di vaccino Pfizer e 66mila di Moderna. Di AstraZeneca ci è stato detto che avremo 129mila dosi più altre 58mila con una riduzione di 5/6mila dosi rispetto alle previsioni».

Basteranno per gli over 80 o no?

«L'auspicio è di completare per marzo le prime dosi, anche se va detto che le Ulss non hanno ancora completato la fase 1/A. Ma entro aprile ce la faremo».

I dati ad oggi?

«Ad oggi gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose, compresi gli ospiti delle case di riposo, sono 55.495. Di questi, 14.400 hanno avuto anche il richiamo. Considerato che nelle case di riposo abbiano 28/30mila ospiti, possiamo dire che gli anziani residenti a casa propria che hanno avuto la prima dose del vaccino sono circa 25mila».

