VENEZIA Una puntura ogni 3 minuti, per 14 ore di fila, tutti i santi giorni. La catena di montaggio, un bazooka anti-Covid della Regione del Veneto, ha una sola variabile: l'arrivo delle fiale da Roma. «Noi siamo pronti», hanno detto ieri il governatore Luca Zaia e la responsabile del Dipartimento Prevenzione Francesca Russo, autrice del piano regionale per la campagna vaccinale anti Covid-19.

I dati aggiornati alle 18.30 di ieri sono i seguenti: 28.752 dosi somministrate in tutta la regione (record assoluto l'Ulss 3 Serenissima con 5.026 iniezioni) per una percentuale del 73,9%. Solo ieri è stato iniettato il vaccino a 6.411 persone tra operatori sanitari e anziani ospiti delle case di riposo. La percentuale veneta sul totale delle dosi somministrate in Italia è del 15,8%. «Alla volta di venerdì esauriremo la capacità di magazzino - ha detto Zaia -. Abbiamo una macchina in funzione, è oliata e funzionante». Stando al piano della dottoressa Russo, entro il 25 gennaio dovrebbero ricevere la prima delle due dosi di vaccino 185mila veneti tra operatori sanitari, compresi i medici di base e gli amministrativi, i volontari delle Croci che si occupano di emergenza, il personale del settore privato accreditato. Per il settore privato (dentisti, centri diagnostici) la Regione sta facendo delle stime sulla quantità di dosi necessarie. Nel frattempo - ha detto Russo - si sta organizzando la fase 2, quella che riguarderà prima di tutto i 360mila anziani over 80: «Stiamo già preparando le lettere di convocazione, l'unico dubbio è se avremo davvero i vaccini da Roma». Poi toccherà alle fasce di popolazione tra i 79 e i 70 anni, agli over 60 (complessivamente 1,1 milioni), alle categorie a rischio, a chi opera nei servizi essenziali. Se la fornitura di fiale fosse massiccia - ha specificato Russo - si potrebbe cominciare a vaccinare anche altre le fasce di popolazione senza aspettare di concludere il giro dei richiami che vanno fatti al 21° giorno. «Più vaccini avremo e più vaccineremo».

Il piano veneto è stato messo a punto con l'obiettivo di non perdere neanche un secondo: un medico sovraintenderà cinque ambulatori (unità vaccinali), ogni ambulatorio sarà strutturato in due turni da 7 ore l'uno per somministrare tra i 2.800 e i 3.000 vaccini al giorno. In pratica una puntura ogni 3 minuti. Quanto ai posti dove eseguire le iniezioni, spetterà alle singole Ulss identificare le strutture da destinare a centri vaccinali. E le primule ideate dall'architetto Stefano Boeri? «È probabile che ci arrivi qualche tensostruttura - ha detto la responsabile del Dipartimento Prevenzione - ma il principio è lo stesso dei centri vaccinali. Tutto dipende dai vaccini, da quanti ne arriveranno». Quanti ne servirebbero? «Più di 4 milioni per coprire tutta la popolazione veneta». Dopodiché ci sono ancora tanti interrogativi: se con il richiamo l'immunità sarà al 95%, ancora non si sa quanto durerà la copertura vaccinale, se un anno o più.

Intanto in Veneto pare calare la pressione ospedaliera: nelle ultime 24 ore sono diminuiti i pazienti ricoverati (-34 nelle aree non critiche, -19 nelle terapie intensive). Aumentano invece i casi di contagio: 1.314 nuovi casi da lunedì sera a ieri mattina, saliti in serata a 3.174. E sempre tanti morti: 134 in un giorno.

