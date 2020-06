LA POLEMICA

VENEZIA Un intero consiglio d'istituto dimissionario in polemica con la dirigente scolastica. Succede a Venezia, all'istituto comprensivo San Girolamo, uno dei più grandi della città, che riunisce 5 scuole. I rapporti erano già tesi alla fine del 2019 ma con la chiusura delle scuole e le difficoltà legate alla didattica a distanza, la situazione è precipitata. «Decisioni prese unilateralmente dalla neo dirigente Barbara Bernardone senza consultare come prassi il Consiglio, gestione confusa della didattica a distanza, atteggiamento ostile e poco incline alla collaborazione» sono alcune delle motivazioni di un gesto clamoroso.

In particolare nel mirino è l'approccio della preside alle lezioni online. Già ai primi di maggio i rappresentanti della secondaria di primo grado Sansovino avevano avviato una protesta, prima chiedendo accesso agli atti per capire cosa avesse di fatto bloccato le lezioni a distanza, iniziate il 20 aprile ed interrotte il 29 aprile, e poi domandando la convocazione di un Consiglio d'Istituto. Secondo i genitori, entrambe le richieste sono state disattese con il risultato che, mentre in alcune classi alcuni docenti hanno organizzato lezioni online, per altre i rapporti si sono limitati all'assegnazione di compiti per casa. Di contro nelle primarie Diedo, Gallina e San Girolamo, alcuni insegnanti hanno fin da subito organizzato le videolezioni, senza però il benestare della dirigente, spiegano i genitori. Sulla gestione della didattica a distanza pesano alcune circolari inviate dalla dirigente in cui, senza appunto consultare il Consiglio d'istituto, si dichiarava che doveva essere privilegiata la modalità di didattica asincrona, in poche parole schede, presentazioni e video scaricabili, rispetto alle videolezioni vere e proprie.

Una modalità, quest'ultima, che in un periodo di isolamento sociale e restrizioni, ha rappresentato per molti alunni un importante strumento di socializzazione. «Ogni iniziativa è stata lasciata alla volontà del singolo docente creando così disparità tra una classe e l'altra», spiega Roberta Favia, una delle consigliere che si è dimessa. Tra le motivazioni più contestate per le quali è stata privilegiata la didattica non online ci sono l'esposizione ai campi elettromagnetici e la privacy dei minorenni che sarebbe a rischio con i collegamenti internet, come scritto nelle circolari firmate dalla dirigente. «Decisioni che spesso mi sono sembrate mirate ad evitare problemi, piuttosto che a risolverli», scrive nella lettera di dimissioni la consigliera Mara Marascalchi.

