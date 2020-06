«Una polemica speciosa, costruita sul nulla. Si sta cercando di far passare come atto discriminatorio della Grecia verso gli italiani e i veneti una decisione presa di comune accordo da tutti i paesi dell'Unione Europea». Bruno Bernardi, console della Grecia a Venezia, parla col tono compassato del prof universitario, ma col linguaggio chirurgico di quando spiegava economia aziendale nelle aule di Ca' Foscari. «L'intemerata del presidente della Regione Zaia ci ha sorpreso. È stato equivocato un documento dell'Agenzia Europea per la sicurezza dei voli, una decisione presa di comune accordo dai 27 ministri del turismo dell'Unione sulle modalità della ripresa delle attività turistiche».

I veneti, e il governatore Zaia, l'hanno presa male, come una sorta di messa al bando. Non è cosi?

«Purtroppo è passato questo messaggio terribile e non veritiero per l'opinione pubblica. Ma in realtà la Grecia ha recepito un documento dell'agenzia Easa (European Union Aviation Safety Agency) che stabiliva delle regole condivise per una graduale riapertura dei flussi turistici. Vale per gli italiani delle quattro regioni del nord, per i belgi, per gli spagnoli provenienti dagli aeroporti di quattro regioni tra cui Catalogna e Madrid, per chi parte da Londra e via dicendo. Intenderla come una misura anti-italiani è una mistificazione».

A dire la verità anche il nostro ministro degli Esteri Di Maio è andato su tutte le furie. Poi è arrivato il confronto.

«Ho letto e visto, non accettiamo di essere trattati come un lazzareto ha detto. Veramente assurdo, trattandosi di un comportamento stabilito non verso gli italiani ma per tutti gli europei. Misure di buon senso prese nell'interesse generale, ripeto condivise anche dal ministro al turismo italiano. Per non parlare di certe dietrologie inaccettabili».

A chi e cosa si riferisce?

«A chi ha parlato di un'azione greca per portar via turisti all'Italia, ridicolo... Tra l'altro si tratta di modalità da applicare per un periodo molto ristretto: dal 1. al 15 giugno chiunque arrivi in Grecia da qualunque destinazione dovrà sottoporsi al test, e solo nel periodo dal 15 al 30 giugno questa misura riguarderà chi arriva dalle zone per le quali sarà necessaria ancora una certa attenzione, e come ho detto non si tratta solo delle quattro regioni del nord Italia ma di tantissime aree di mezza Europa».

Che aria tira in Grecia dopo questo incidente?

«Col Veneto ci sono rapporti di amicizia storici, una polemica così nessuno se l'aspettava. Tra l'altro ad Atene c'è grande stima verso il governatore Zaia, che è decisamente apprezzato. Speriamo tutti che facendo chiarezza si esca da questo equivoco».

Tiziano Graziottin

