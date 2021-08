Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA Mancava la doppia password di autenticazione e con molta probabilità la chiave, per quell'unico livello di accesso e riconoscimento previsto dal sistema, era memorizzata. Al momento, un solo dato è certo: la porta di ingresso dei criminali informatici al cuore virtuale della Regione Lazio, è stato il pc di un funzionario, in smart working dalla sua casa di Frosinone. Il dipendente di Lazio Crea, società in house della...