Una nuova strage nello Sri Lanka Blitz nel covo dei terroristi: 15 morti

L'ASSALTOCOLOMBO Nuovo bagno di sangue in Sri Lanka: 15 morti, tra cui sei bambini e tre donne. E la responsabilità viene di nuovo attribuita a presunti membri del gruppuscolo radicale islamico National Thowheed Jamath, già accusato della strage di Pasqua, che però non ha rivendicato, come ha invece fatto l'Isis. Questa volta la carneficina è avvenuta nella parte orientale dell'isola, nei pressi delle città di Kalmunai e Sainthamaruthu, in una casa che l'esercito si preparava a perquisire nell'ambito delle indagini sugli attentati...