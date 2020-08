IL PERSONAGGIO

NEW YORK Si è avvicinata al podio camminando lungo il colonnato della Casa Bianca, seguita dalle telecamere, come una modella in passerella. In un tailleur marrone di taglio militare, Melania Trump è intervenuta per ultima nella seconda serata della Convention repubblicana.

La first lady ha parlato da quel Giardino delle Rose che lei stessa aveva rimodernato per l'appuntamento riscuotendo non poche critiche. E tuttavia, fra i tanti oratori che non hanno fatto economia di attacchi contro i democratici e cataclismiche previsioni per l'America se Trump non venisse rieletto, Melania ha scelto un approccio diverso e pacato.

E' stata lei la prima a parlare con sincera partecipazione del grande lutto che l'America sta vivendo con la pandemia. E' stata lei che ha rivolto ringraziamenti ai lavoratori in prima linea e condoglianze commosse alle famiglie che hanno perso persone care: «Voglio che sappiate che non siete soli, e che mi batterò contro questo nemico invisibile». Ha riconosciuto l'esistenza di una crisi razziale nel Paese, ha ricordato lo schiavismo come «un'aspra realtà di cui non siamo orgogliosi» e ha sostenuto che «è la diversità che ci rende forti», ma ha anche sollecitato le masse e desistere dalle manifestazioni violente «che non possono sostituirsi alla giustizia».

INTERVENTO CHILOMETRICO

Per una first lady che non ama parlare in pubblico e al massimo mantiene i suoi discorsi sotto i due minuti, l'intervento di martedì sera è stato quasi chilometrico.

E molti analisti lo hanno considerato anche il più efficace per recuperare alcuni degli elettori che Trump ha perso in questi ultimi tempi. Mamma devota, sempre elegante ma poco presenzialista, Melania sembra abbia rassicurato quelle elettrici bianche, dei sobborghi benestanti, che avevano già votato per Trump nel 2016, ma ultimamente hanno espresso disagio davanti ai commenti di tono razzista venuti dal presidente e davanti alla sua apparente indifferenza per l'ecatombe da coronavirus (ci avviciniamo alle 180 mila morti).

Melania è stata molto di sostegno per Donald, che lha ascoltata fra il pubblico: «Abbiamo bisogno di Donald per altri quattro anni ha dichiarato lei -. Abbiamo bisogno di un presidente che sia totalmente onesto con noi. Che vi piaccia o no, lui dirà sempre quel che pensa, perché è una persona autentica. Vuole il bene dell'America». La serata di martedì era dedicata alla famiglia. Hanno parlato anche due figli del presidente, Eric e Tiffany. Molti hanno notato che i due hanno pronunciato con naturalezza un discorso molto politico, ma anche molto asciutto, privo di tenerezza per il padre.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA