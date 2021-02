Una lunga carriera internazionale ai vertici dell'Ocse, la presidenza dell'Istat, il ministero del Lavoro, e da anni la battaglia quotidiana per coniugare sviluppo, uguaglianza e sostenibilità come cofondatore e portavoce dell'ASviS, l'Alleanza dello Sviluppo sostenibile. Ad Enrico Giovannini, 64 anni, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è ora affidato il complicato compito di gestire i 32 miliardi che il Recovery destina al capitolo Infrastrutture, tenendo conto della necessità di ammodernamento del Paese da conciliare con la grande battaglia dello sviluppo sostenibile. Non a caso, proprio nel Recovery oltre 18 di quei miliardi sono dedicati alla mobilità green. Sfida cruciale con poche certezze: una è che «la crisi offre un'opportunità irripetibile per accelerare il nuovo modello di sviluppo» come Giovannini stesso ama ricordare nei suoi interventi; l'altra è che la strada da compiere sarà complessa, «perché il futuro sarà pieno di shock e quindi non basta far ripartire il Pil, questi soldi devono servire a trasformare l'economia per renderla più resiliente», spiegava di recente. Ma Giovannini non è nuovo a compiti complessi e alle innovazioni. Romano, classe 1957, laurea in statistica alla Sapienza, il neoministro alle Infrastrutture è conosciuto come un riformatore «cortese ma risoluto»: da direttore generale dell'Ocse dal 2001 al 2009 ha realizzato una profonda riforma del sistema statistico dell'Organizzazione e lo stesso è avvenuto alla guida dell'Istat dal 2009 al 2013 dove ha realizzato numerosi progetti innovativi. Suo, tra l'altro, proprio l'avvio del progetto per la misura del Benessere equo e sostenibile (Bes). Da ministro del Lavoro ha avviato la riforma degli ammortizzatori in deroga e disegnato Garanzia giovani, concentrando anche l'attività di indirizzo del ministero sulla lotta alla povertà e al lavoro nero e ribadendo più volte agli imprenditori la necessità di investire sul capitale umano. Docente di statistica economica a Tor Vergata, ha cofondato l'Alleanza dello sviluppo sostenibile nata nel 2016. Oltre al Recovery dovrà sbloccare 60 miliardi di opere già finanziate e decidere come e se utilizzare i commissari straordinari nominati dal precedente governo.

