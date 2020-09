L'ipotesi di una chiusura di Tik Tok fa sudare freddo l'industria musicale americana. Da un paio di anni infatti gli scout musicali disertano club e discoteche, e invece per trovare nuovi fenomeni musicali scorrono i video TikTok. Se l'app cinese è diventata il trampolino di lancio di trend nella moda, nella cucina, nella danza, ancor di più lo è diventato nella musica. Anzi si può dire che stia contribuendo a cambiare non solo il marketing dell'industria discografica, ma anche i rapporti fra gli artisti e i loro fan. Gli artisti, famosi o meno, hanno presto imparato che se un drop diventa virale, poi il successo sul Billboard è assicurato. E hanno scoperto che le challenges (le sfide al pubblico) sono lo strumento vincente. Lo ha provato per primo Lil Nas X, il rappista di Atlanta, che con la Yeehaw challenge ha avuto la strada aperta per il suo Old Town Road, un country-rap in collaborazione con Billy Ray Cyrus. Con la challenge che chiedeva agli utenti di trasformarsi di colpo in cow boy alle prime note della canzone, Old Town Road ha avuto un lancio stratosferico, tale da scalzare Maria Carey dalla vetta dei più venduti, e restarci venti settimane. Le challenge sono uno strumento imbattibile, di cui si sono serviti Justin Bieber e Drake, Lizzo e Dua Lipa. Gli utenti in tutto il mondo rispondono a una sfida, e non solo rimbalzano su tutto il pianeta la musica di un certo artista, ma forniscono idee preziose sia nel campo della coreografia che della scenografie. Chi vince la challenge partecipa poi con le sue idee alla versione finale del video. E' chiaro che questo rapporto diretto sta stravolgendo l'industria della musica, assicurandole una continua freschezza. E gli Usa sono i fornitori di contenuti più frequenti, con 100 milioni di visite al mese. Perdere il mercato Usa sarebbe insomma una tragedia per Tik Tok, ma anche per la musica.

