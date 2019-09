«Una guerra avrebbe un impatto pesante la benzina può superare i 2 euro al litro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo l'attacco agli impianti petroliferi sauditi, l'impatto sui prezzi del petrolio per ora resta limitato. «Ma attenzione. L'ipotesi da non escludere è che le crescenti tensioni con l'Iran possano sfociare in una guerra. Questa sarebbe una situazione drammatica non solo sul fronte geopolitico, ma anche per le quotazioni: il greggio potrebbe andare ben oltre i 100 dollari al barile», prevede Davide Tabarelli, docente all'Università di Bologna e fondatore di NE-Nomisma Energia, società di ricerca sull'energia e l'ambiente.Che conseguenze...