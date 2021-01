Lo scrittore Alexi Zentner, classe 1973, nato in Ontario ma cresciuto a New York, dove vive, ha saputo anticipare le questioni che hanno caratterizzato lo scontro nelle presidenziali e la violenza deflagrata con l'assalto senza precedenti al Campidoglio. L'oscurità, le ragioni e le pulsioni eversive del mondo, soprattutto nel proletariato dell'America bianca, caratterizzato dal fanatismo e dal suprematismo, sono al centro del romanzo non solo dal titolo significativo, Il colore dell'odio, che dopo il successo oltreoceano è appena approdato in Italia.

Se lo aspettava?

«Diciamo che non sono sorpreso. Il presidente degli Stati Uniti e tanti membri del Partito Repubblicano hanno incoraggiato attivamente l'attacco terroristico, non a caso i gruppi dell'estrema destra avevano parlato apertamente dei loro piani».

L'ha sorpresa invece la remissività della polizia?

«Ho pensato alle differenze della risposta delle forze dell'ordine a questi terroristi bianchi rispetto a quella data in estate alle proteste del movimento Black Lives Matter. Qualora sussista un eventuale dubbio sulla supremazia bianca e il razzismo istituzionale negli Stati Uniti, è sufficiente comparare le due reazioni».

Quanto ha ferito la nazione veder issare la Bandiera Confederata?

«Attraversare il Campidoglio equivale a visitare il luogo sacro della democrazia. I terroristi di casa, rimpiazzando la bandiera statunitense, hanno tradito l'ordine più alto. È una macchia per il Paese che non può essere lavata».

La paura è stata reale?

«Sì, perché erano armati e nulla è stato fatto per fermarli. Dall'elezione di Trump ogni limite è sembrato crollare. Se il cuore della democrazia americana risulta così facilmente attaccabile, non possiamo coltivare l'illusione di essere al sicuro da nessuna parte».

Fbi e Nsa hanno dichiarato i suprematisti bianchi come la principale minaccia terroristica all'America. La violenza è organizzata?

«Sì. Fino a dieci anni fa il pericolo era individuale con i lupi solitari in azione. Nella presidenza Trump l'odio è stato sdoganato. Ciò che i suprematisti hanno mormorato per anni, ora è stato possibile urlarlo e si è affermato con la violenza di attacchi collettivi. Trump è stato il catalizzatore della spinta eversiva a destra».

È possibile comparare l'effetto di questa ferita agli attacchi dell'11 settembre?

«Sono perfino peggiori, perché l'attacco proviene da un nemico interno e potrebbe essere considerato il primo segno della fine dell'impero Americano».

Che cosa caratterizza il suprematismo bianco?

«È una delle identità settarie fondative degli Stati Uniti. Sono pochi i Paesi come questo in cui le distinzioni di classe e le disparità razziali sono così in contraddizione con il sistema di credenze che fonda la nazione».

Biden avrà la missione della riconciliazione. Da dove si comincia?

«Dalla severa repressione di esecutori e mandanti dell'assalto. Dobbiamo riconsiderare il ruolo dei media e dei social media nel diffondere le false notizie. Occorre restituire l'onorabilità persa dall'ufficio del Presidente. Penso all'esperienza del Sudafrica con la Commissione per la verità e la riconciliazione. Una nazione che finalmente si guarda allo specchio per ricominciare a dirsi la verità dopo quattro anni di bugie».

Gabriele Santoro

