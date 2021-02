Circa il 27% delle famiglie ha detto di non disporre di una tecnologia adeguata durante il blocco in Italia e il 30% dei genitori ha dichiarato di non avere tempo per sostenere i propri figli con l'apprendimento a distanza, secondo un nuovo studio basato su interviste a 1.028 famiglie in tutta Italia. Il 6% dei bambini nello stesso campione non ha potuto prendere parte alle attività di apprendimento a distanza fornite dalle proprie scuole a causa della connettività instabile o della mancanza di dispositivi. Lo rivela il nuovo studio «La didattica a distanza durante l'emergenza Covid-19: l'esperienza italiana», realizzato dall'Ufficio di Ricerca Unicef - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore, che indaga le esperienze di bambini e genitori con la didattica a distanza durante il lockdown causato dalla crisi Covid-19 in Italia. Lo studio sottolinea l'importanza fondamentale di un accesso stabile e conveniente a Internet, nonché di dispositivi digitali di alta qualità che supportano le videoconferenze e le piattaforme educative digitali affinché tutti i bambini possano beneficiare dell'apprendimento remoto.

