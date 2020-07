Una coppia come tante, con un figlio, e la presenza dei nonni - genitori di lei - molto vicina. Anzi, troppo. Vivono nello stesso edificio a Roma, nella zona di Casal Palocco. Paolo (il nome è di fantasia), è alle soglie dell'adolescenza quando si reca dallo psicoterapeuta insieme a tutta la sua famiglia. Fin dall'infanzia, i genitori non gli hanno imposto alcuna regola e ora che è cresciuto, è lui a dettare legge in casa. Anche con violenza. «La madre del bambino non si era mai realmente distaccata dai suoi genitori - spiega Floriana Loggia, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in terapia della famiglia e della coppia - per lei era stato normale, una volta che si era sposata, tornare sostanzialmente a vivere in casa. Si sentiva figlia e questo le impediva di assumere il ruolo di madre, dando regole al suo bambino. Le regole però ai piccoli servono, danno loro sicurezza».

IL RUOLO

La nonna diventa una sorta di mamma di tutti. Paolo però non riconosce la sua autorità, tantomeno quella della madre. «Era lui a decidere ogni aspetto della sua vita - prosegue - aveva perfino stabilito di non andare più a scuola e i genitori non riuscivano ad opporsi in alcun modo. Sentiva la madre quasi come una sorella. Nel tempo, però, non riconoscere quel ruolo genitoriale, lo ha portato a diventare aggressivo nei confronti della donna. E violento. Alzava la voce, la insultava, le diceva che non valeva niente e che doveva andarsene. Opponendosi, era arrivato anche a cominciare ad alzare le mani. Poi, la notte, sentendosi in colpa per il suo comportamento, andava a dormire nel letto con lei, cercando di fare la pace ma imponendo al padre di dormire nel suo letto, acuendo così una giàprofonda crisi di coppia».

Per riportare il giovane a un comportamento sano nei confronti della famiglia, è stata necessaria la terapia. «Prima con tutti e tre, madre, padre e figlio. Poi solo con la coppia. Il senso delle regole dovevano impararlo tutti - conclude - Ed è grazie alla terapia che la situazione è tornata alla normalità. Non per tutti è così. Condotte di questo tipo, nell'assenza di regole, possono portare gli individui a sviluppare comportamenti antisociali e divenire disadattati».

