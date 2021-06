Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Domenica sera Carlo Pellegrini, 48 anni, originario di Mirano (Venezia) aveva lasciato Torino, dove vive, e aveva raggiunto la seconda casa di famiglia, a Folgaria, in Trentino. In quella casa i carabinieri di Rovereto l'avevano trovato e gli avevano chiesto di seguirlo in caserma: accertamenti, identificazione e qualche domanda come persona informata dei fatti sulla morte del fratello Enrico, 52 anni, accoltellato ad un occhio...