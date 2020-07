IL VERDETTO

ROMA Si celebrerà a Roma il processo ai fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. La decisione della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aja ha dato ragione all'Italia. Viene così stabilito un primo punto fermo in una vicenda, quella dei due marò, iniziata il 15 febbraio 2012 nelle acque indiane del Kerala, stato dell'India sud occidentale. Quel giorno, due pescatori locali, Aieesh Pink, 25 anni, e Valentine Jalastine, 45 anni, imbarcati sul peschereccio indiano Saint Anthony, furono scambiati per pirati e uccisi da colpi di arma da fuoco provenienti dalla petroliera italiana Enrica Lexie, con a bordo un gruppo di fucilieri delle forze armate, quale scorta contro gli attacchi in mare, frequenti nella zona. Tuttavia l'Italia dovrà pagare i danni alle famiglie dei due pescatori uccisi e al capitano del peschereccio. Quanto al processo da istruire adesso bisognerà capire «quale giudice se ne dovrà occupare, se quello militare o quello ordinario», spiega il procuratore generale militare di Roma, Marco De Paolis,

GIURISDIZIONE ITALIANA

All'India, perciò, viene precluso l'esercizio della propria giurisdizione nei confronti dei marò. Il tribunale ha riconosciuto che i militari erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, e pertanto soggetti alla legge di bandiera.

Sull'incidente le autorità indiane hanno mantenuto sempre una posizione rigida, manifestando una netta contrarietà al trasferimento in Italia (di fatto poi avvenuto) dei due militari. Da allora si è aperto un contenzioso tra Roma e Nuova Delhi, che per anni ha avuto l'effetto di rallentare le relazioni, politiche ed economiche, tra i due Paesi.

La sentenza è una vittoria per Roma, sotto vari profili. Prima di tutto si è rivelata giusta la scelta, presa dopo mesi di incertezze, di abbandonare lo scontro politico e di porre la questione su basi di diritto internazionale, rimettendo la decisione della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aja. Questo ha comportato un allentamento delle tensioni con l'India.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il verdetto ulteriore del collegio dell'Aja di condannare Roma a compensare i danni di vite umane e materiali, alla quale ieri la Farnesina ha detto di volersi attenere, solleva alcune perplessità. Stabilisce infatti un danno provocato dagli italiani senza che nessun tribunale lo abbia mai confermato con una sentenza. Ad ogni modo così scrivono i giudici del Tribunale arbitrale: «l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony».

GIUDIZIO SULLA GIURISDIZIONE

La Farnesina ricorda che Latorre e Girone hanno fatto ritorno in patria dall'India, rispettivamente, il 13 settembre 2014 e il 28 maggio 2016 e che il tribunale arbitrale era chiamato a pronunciarsi sull'attribuzione della giurisdizione, e non sul merito dei fatti occorsi il 15 febbraio 2012. Italia e India si erano di conseguenza impegnate a esercitare la giurisdizione una volta attribuita a una delle due parti. L'Italia, prosegue la nota, è pronta ad adempiere a quanto stabilito dall'Aja, con spirito di collaborazione. La Farnesina sottolinea che la decisione del tribunale arbitrale lascia impregiudicato l'accertamento relativo ai fatti e al diritto per quel che concerne il procedimento penale che dovrà svolgersi in Italia.

I COMMENTI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso «soddisfazione» per la decisione dei giudici dell'Aja e «ringraziamento» alla Farnesina per l'impegno profuso nella gestione della vicenda.

«Un risultato che mette fine a una controversia che andava avanti da anni, gravosa anche per i suoi aspetti umani». Ha spiegato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, soddisfatto del verdetto del tribunale arbitrale al pari del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Non abbiamo mai smesso di seguire questo caso, ma voglio ringraziare anche chi mi ha preceduto per la costanza e la determinazione impiegate su questa vicenda. Oggi si mette un punto definitivo a una lunga agonia. Un abbraccio ai nostri due marò e alle loro famiglie».

Giuseppe Scarpa

