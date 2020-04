Una barca in cui ognuno è libero di remare come gli pare e che gira a vuoto. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, descrive così lo stallo provocato al tempo della pandemia dal continuo proliferare di provvedimenti quasi sempre in contrasto fra loro. E si dice amareggiato e stufo. Soprattutto della confusione che la conflittualità tra poteri genera innanzi tutto nel cittadino, ma anche in chi quelle norme le deve applicare e fare rispettare: dai prefetti agli operatori delle forze dell'ordine.

Una riflessione lucida e a tratti spietata, che prende spunto dall'ultima ordinanza con cui la Regione Veneto allenta il morso, fra gli altri fronti, sulle limitazioni agli spostamenti permettendo le uscite per acquistare cibo da asporto o gelati e per recarsi al camposanto.

«Sono disposizioni su materie di competenza regionale ma discordanti rispetto al decreto legge del 25 marzo n. 19 e di conseguenza la Regione ha esorbitato da quelli che sono i suoi poteri. Lo stesso decreto legge stabilisce che la Regione può emanare norme più restrittive altrimenti sono norme illegittime. Io rilevo il problema e mi fermo qui. Non tocca a me impugnare o non osservare queste disposizioni. Nel momento in cui sono in vigore, anche se illegittime, vanno rispettate finché tale illegittimità non verrà dichiarata dall'autorità competente».

RISCHIO CAOS

E dalla confusione al disordine il passo è breve. «Come fa il poliziotto o il carabiniere o il finanziere a fermare le persone che vanno in giro, che cosa chiede? Sto andando a prendermi una pizza, sto andando al cimitero: vero, falso? Chi lo attesta, come si attesta, dove è scritto. La mia preoccupazione incalza Zappalorto - è che in questa situazione oggettivamente difficile, fare i controlli, stare in strada, diventa poco dignitoso perché sei esposto allo sberleffo del tutto è consentito e non è consentito. È dignitoso lavorare così?».

La risposta è no e allora il prefetto si sfoga: «Meglio ritirarli dalle strade, e impiegarli per il rispetto di altre misure: l'obbligo delle mascherine e dei guanti, della distanza tra le persone: Basta con le autocertificazioni. Controlliamo i luoghi di lavoro, le fermate degli autobus, le stazioni, dove ci possono essere concentrazioni di persone».

PARAGONI

Stato, Regioni, Comuni: autorità con facoltà di dettare norme che possono smentirsi a vicenda. Sta tutto qua il vulnus che, secondo Zappalorto, non permette di affrontare in maniera efficace l'emergenza sanitaria che richiederebbe un «governo solidale tra potere centrale e autonomie. Invece la solidarietà non c'è. Ci eravamo illusi nei primi quindici giorni poi tutto si è spaccato». E porta ad esempio la Germania: «Non è che sono più bravi di noi, semplicemente hanno una catena di comando più corta e ordinata. All'atto in cui il Parlamento sancisce che c'è un interesse nazionale, non è data la possibilità a un Land, il quale ha più poteri delle nostre regioni perché la Germania è uno stato federale, di andare contro il governo. A noi manca tale norma. A me sa sarebbe piaciuto che ci fosse stato più rispetto per le decisioni governative. È come se fino adesso avessimo giocato, il gioco è finito e si ritorna a fare quello che facevamo prima solo che ci mettiamo la mascherina e i guanti, ma non mi pare che funzioni così, non mi pare serio questo atteggiamento. Lo dico come cittadino ancor prima che come prefetto».

Un cittadino e un prefetto che lancia un appello per una modifica della Costituzione: «Proviamo a immaginare cosa sarebbe successo in Italia se anziché avere un governo che fa un Dpcm e venti presidenti delle regioni che fanno le loro ordinanze contro quel Dpcm, o in difformità, avessimo avuto un governo che decideva e basta. Un solo testo di legge, una sola circolare. I cittadini non sarebbero stati disorientati come ancora sono, e l'azione di tutela sarebbe stata più efficace. Invece siamo travolti da richieste di chiarimenti che paralizzano l'attività della Prefettura: a ogni provvedimento nuovo dello Stato o della Regione, siamo subissati di telefonate. E il più delle volte non riusciamo a dipanare la matassa».

Monica Andolfatto

