Una app nel telefonino, così la Cina controlla gli stranieri alla frontiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUna app installata di nascosto sui cellulari dei turisti che entrano nel Xinjiang, per controllare comunicazioni, contatti e attività degli stranieri nella grande regione del nord-ovest della Cina a maggioranza islamica. Secondo The Guardian, è questo l'ultimo strumento del colossale sistema di sorveglianza statale che Pechino sta mettendo in piedi e che come il sistema di videosorveglianza Skynet - viene sperimentato nel Xinjiang, l'area (1/6 dell'intero Paese) dove negli ultimi anni sono state istituite scuole vocazionali (campi di...