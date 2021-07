Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Proek è un vino totalmente diverso dal Prosecco. Diffuso prevalentemente in Dalmazia, è legato a una paticolare tradizione: in previsione di una nascita, una parte dell'uva vendemmiata quell'anno veniva messa da parte e essiccata per ricavarne qualche bottiglia di vino dolce. La tradizione voleva che queste bottiglie di vino fossero conservate sotto terra e riportate alla luce soltanto per il matrimonio di quel neonato per il quale erano...