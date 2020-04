Nemmeno il coronavirus è riuscito a fermare il nuovo ponte di Genova, già simbolo di un'Italia che non vede l'ora di ripartire. «Senza l'emergenza l'ultimo impalcato sarebbe stato posizionato già all'inizio di aprile, una ventina di giorni fa, ma a causa dell'epidemia abbiamo dovuto ridurre di un terzo il numero degli operai in attività in modo da riuscire a garantire il distanziamento interpersonale», spiega Siro Dal Zotto, il direttore operativo di Fincantieri Infrastructure, la società incaricata di ricostruire il Morandi. L'ingegnere, 55 anni, di cui oltre la metà trascorsi nelle maggiori aziende di costruzioni metalliche, non nasconde l'emozione. «Quest'opera è diversa da tutte le altre che ho seguito».

Avete fatto un miracolo?

«Direi di sì considerato che il varo del primo impalcato risale al primo ottobre scorso. Abbiamo innalzato il ponte in appena sette mesi: sono diciannove gli impalcati posizionati in quota a 40 metri di altezza. Oltre 17 mila tonnellate di acciaio utilizzate».

Il momento più difficile?

«A novembre le condizioni meteorologiche ci hanno penalizzato, la Liguria è stata investita da piogge eccezionali e l'attività ha subìto rallentamenti importanti».

Il nemico più ostico?

«Il vento. Quando supera i 9 metri al secondo non si può lavorare in quota. E qui a Genova ci sono stati giorni in cui il vento raggiungeva i cento chilometri orari. Terminato il sollevamento delle tre maxi-campate da 100 metri sul Polcevera abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Da lì in poi la strada è stata in discesa».

E adesso?

« A giugno si procederà con il getto di calcestruzzo e con i lavori di asfaltatura. A luglio è previsto il collaudo».

Lo hanno definito il cantiere del miracolo italiano?

«Meglio dire i cantieri. In sei hanno lavorato al progetto. Le procedure snelle hanno senz'altro messo il turbo ai lavori. Le attività preliminari e di controllo possono essere svolte in tempi più stretti senza per questo perdere efficacia».

Francesco Bisozzi

