Un tuffo nel Piave, giovane scompare

LA TRAGEDIATREVISO Un tuffo nelle acque del Piave, forse per scrollarsi di dosso la nottata di festa. Pochi istanti ed è stato trascinato via dalla corrente fortissima. Non lo hanno più visto riemergere Nicola Bertoli, 24 anni, residente a Marghera. Nè l'amico del cuore con cui era entrato in acqua, nè gli altri che attendevano sulla spiaggetta, una delle tante che bagnanti e pescatori amano frequentare proprio nella stagione estiva con le belle giornate di sole. Dieci ore di ininterrotte ricerche lungo l'asta del Piave, da San Biagio di...