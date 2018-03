Un triumvirato contro lo strapotere leghista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA «Siamo a un passo dal suicidio politico». La fredda analisi della situazione post elettorale in Forza Italia viene attribuita direttamente a Gianni Letta. Il giorno dopo il vertice dei tre leader del centrodestra, infatti, raccontano che il consigliere più prezioso di Silvio Berlusconi si sarebbe precipitato a palazzo Grazioli per spiegare che lasciare il boccino delle trattative a Matteo Salvini sarebbe una follia. Tra gli azzurri non filo leghisti la paura di un patrimonio che rischia di dissiparsi, ormai, dilaga. I recenti sondaggi...