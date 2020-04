L'ISTAT

ROMA Una famiglia su tre, in Italia, non ha un computer o un tablet in casa. Un dato che decisamente non va d'accordo con la diffusione della didattica a distanza che, da oltre un mese a fine anno scolastico, sta portando avanti le lezioni durante la chiusura delle scuole. Non solo, a complicare lo studio da remoto, quindi a casa, c'è anche un'altra componente: 4 ragazzi su 10 vivono in case sovraffollate dove la concentrazione viene messa a dura prova. A rivelarlo è l'Istat che, nel rapporto Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi, relativo agli anni 2018-2019, evidenzia come il digital divide dipenda molto anche dal territorio. Nel Mezzogiorno infatti i dati sono più allarmanti rispetto alla già complessa situazione nazionale: rispetto alla media nazionale del 30%, infatti, al Sud la percentuale sale al 41,6% con picchi impressionanti in Calabria con il 46% e in Sicilia con il 44,4%. Non solo, la difficoltà nello studio online fatto a casa dipende anche dal fatto che, in una fase di smart working che coinvolge improvvisamente tutti i componenti della famiglia, solo il 14,1% dei nuclei familiari può contare effettivamente su un computer per ciascun componente. Nei momenti di utilizzo c'è sempre qualcuno ne resta privo.

