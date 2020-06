VENEZIA Segna un solo nuovo contagio da coronavirus in 24 ore il bollettino regionale del Veneto, aggiornato alle ore 17 di ieri. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale a 19.187, con 1.032 positivi attuali e 16.194 guariti. In isolamento si trovano 1.020 soggetti. I dati regionali segnalano 7 morti in più in 24 ore, che portano il totale a 1.961, tra ospedali e altre strutture di ricovero. Sono 306 i ricoverati nei reparti ospedalieri, di cui 76 positivi; nelle terapie intensive vi sono 15 pazienti ma uno solo positivo. In Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive sono 213, 8 in meno rispetto a domenica. In terapia intensiva sono ricoverati 3 pazienti, 22 in altri reparti, mentre si registra un decesso (340 in totale). Intanto a livello nazionale delude la risposta dei cittadini selezionati dall'Istat per effettuare i test sierologici, nell'ambito dell'indagine finalizzata a mappare la diffusione del nuovo coronavirus sul territorio. Sul campione di oltre 150.000 soggetti selezionati in 2mila comuni e tutti contattati dalla Croce Rossa, solo il 24% ha infatti risposto positivamente al primo contatto e di questi oltre la metà ha effettuato già il prelievo. Intanto, a fornire una prima fotografia della diffusione del virus in una delle aree più colpite è un'altra indagine, sempre con test sierologici, promossa dall'Azienda sanitaria Ats di Bergamo: dal 23 aprile al 3 giugno sono state sottoposte al test 20.369 persone, di cui 9.965 cittadini e 10.404 sanitari. Per i cittadini, la percentuale di positività è del 57%, mentre tra il personale sanitario scende al 30%. Ieri, intanto, è diventata operativa in quattro regioni pilota la app Immuni per la tracciabilità dei contatti Covid positivi: l'applicazione è stata scaricata da 2 milioni di italiani.

