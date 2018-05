Un segnale forte del prof per convincere Mattarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA L'ultima mediazione, per evitare che Giuseppe Conte sia costretto a rinunciare al mandato, è made M5S e conferma la volontà di Luigi Di Maio di continuare ad avere buoni rapporti con il Quirinale, malgrado Alessandro Di Battista. Il leader grillino resta fermo sulla linea di presentare Paolo Savona come ministro dell'Economia come concordato con Matteo Salvini, ma ha proposto al leader della Lega, e allo stesso premier incaricato, di sollecitare il professore a spiegare prima, in un'intervista o in una dichiarazione, se è...