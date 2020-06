EVASIONE FISCALE

TREVISO In dieci anni ha dichiarato al Fisco italiano meno di cinquemila euro lordi, eppure possedeva un lussuoso appartamento, una ancor più sfarzosa villa da 16,5 milioni ad Arzachena e una collezione di opere d'arte con dipinti di artisti del calibro di Picasso, De Caro e del Nicoletto. Ammonta a oltre 20 milioni di euro il valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo nei confronti del broker finanziario Alessandro Jelmoni. Arrestato e recentemente condannato in primo grado a dieci anni e sette mesi di reclusione, è ritenuto il burattinaio di un'associazione a delinquere internazionale responsabile di emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita.

IL PERSONAGGIO

Nativo di San Donà di Piave da una famiglia di origine trevigiana, laureato all'università Ca' Foscari e dal 1992 iscritto al registro Aire come residente all'estero, Alessandro Jelmoni viveva in Lussemburgo solo sulla carta. La sua reale residenza era infatti un appartamento nel cuore del capoluogo meneghino, sede anche delle due società italiane di capitali con cui orchestrava il complesso giro fraudolento. Giro di riciclaggio con cui sarebbe riuscito a raccogliere un voluminoso patrimonio del tutto sconosciuto al Fisco nostrano, per il quale anzi Jelmoni risultava un soggetto dalle misere finanze. Il veneziano nel 2012 era già precipitato in un'indagine che lo aveva portato all'arresto, anche in quel caso per aver imbastito un trust con base nel Lussemburgo per agevolare un'azienda piemontese nell'evasione.

L'INCHIESTA

Jelmoni è finito al centro di una complessa e articolata indagine della guardia di finanza di Milano, che ne ha dimostrato il ruolo di promotore di un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio delle ingenti somme ricavate dall'evasione fiscale. Riciclaggio che il broker attuava di preferenza nel commercio delle opere d'arte definito dal procuratore di Milano, Francesco Greco, tra i più efficaci, complessi e remunerativi. L'associazione a delinquere aveva basi in Italia, in Lussemburgo, in Svizzera e in Gran Bretagna e si fondava su un sistema di società con sede in diversi paradisi fiscali. L'oneroso patrimonio del veneziano era confluito in un trust del Jersey, come hanno dimostrato le Fiamme gialle, a sua volta amministrato da una compagnia del granducato del Lussemburgo (e prima ancora a una del Liechtenstein). Il capitale sociale della compagnia lussemburghese era però di fatto interamente posseduto da due società di capitali italiane, la cui sede era la stessa abitazione milanese dello Jelmoni.

IL PATRIMONIO

A fronte del quadro probatorio raccolto dal Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata (Gico) della guardia di finanza con capillari analisi bancarie e documentali, i giudici hanno accertato la pericolosità sociale in ambito economico finanziario di Jelmoni. Nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo di beni per 20 milioni. Un patrimonio che vantava una stellare villa ad Arzachena pagata dal veneziano 16,5 milioni, oltre a terreni anch'essi in Sardegna e ad altri immobili. Ad arredarli, 67 pezzi d'arte pregiatissimi, con dipinti originali di Pablo Picasso ma anche di Niccolò Cassana e Lorenzo De Caro, insieme a mobili d'antiquariato, oggetti d'arredo e sculture. E poi argenti, orologi, gioielli d'annata risalenti ai periodi più apprezzati dal broker, tra il XVII e XVIII secolo. Oltre alla grandissima disponibilità di beni mobili e immobili dall'altissimo valore, Jelmoni per il suo appartamento nel pieno centro di Milano pagava annualmente non meno di 110mila euro d'affitto. Se la villa in Sardegna da sola copre una sostanziosa fetta del valore economico del patrimonio a cui la procura ha imposto i sigilli, un milione e mezzo è la stima attribuita alle sole opere d'arte. Opere il cui valore oltre che monetario è anche storico e culturale e il cui mercato nero si conferma una volta di più terreno fertile per ripulire e riciclare i guadagni illeciti, investendoli in oggetti che il passare del tempo contribuisce a rendere più preziosi.

Serena De Salvador

