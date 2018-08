«Un ragazzo modello, una brava ragazza e quell'amore che non doveva nascere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE «Era un ragazzo modello. Da dieci in condotta. Ineccepibile per tre anni. Poi, è stato travolto dall'amore, o, forse, dalla solitudine. Purtroppo, sono cose che capitano». Il responsabile della struttura di accoglienza in cui il diciottenne ha vissuto per tre anni racconta così chi era Mohammed (lo chiameremo in questo modo anche se non era il suo vero nome), il ragazzo che ha deciso di togliersi la vita in carcere. La fine tragica di «una storia complessa», «un amore che non doveva nascere» e che invece è nato ed è...