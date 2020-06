L'INIZIATIVA

BELLUNO Malgrado il periodo particolarmente critico, i dipendenti della Manifattura Valcismon di Fonzaso (azienda bellunese specializzata in abbigliamento tecnico sci di fondo, ciclismo, scialpinismo e biathlon con i marchi Sportful, Castelli e Karpos) in questi giorni si sono trovati una busta paga di quelle che si vedono solo a Natale, quando è periodo di tredicesima. È il frutto di quello che è stato chiamato Fondo Covid che i soci di maggioranza dell'azienda (i fratelli Dario, Alessio, Alberto e Gioia Cremonese assieme al manager americano Steve Smith) con il contributo di Equinox (il fondo che dall'anno scorso detiene il 40% del Gruppo) hanno creato utilizzando risorse personali. Un tesoretto da 200.000 euro che la famiglia Cremonese e gli altri soci hanno voluto fortemente e creato con soldi personali per aiutare i propri dipendenti e le loro famiglie, con una proporzione in base alla fascia di reddito.

CASSA INTEGRAZIONE

Non bastava la Cassa integrazione anticipata fin da subito dall'azienda per evitare di metterli in difficoltà. Alla proprietà non è bastato nemmeno creare un'assicurazione Covid-19 per i propri dipendenti nell'evenienza che qualcuno, al rientro al lavoro, avesse potuto contrarre il virus. La Famiglia Cremonese con l'americano Smith e il Fondo Equinox hanno pensato di fare un passo in più: «In un'ottica di tutela e protezione dei propri dipendenti - ha spiegato Alessio Cremonese, amministratore delegato - ci sembrava semplicemente la cosa giusta da fare in un momento così complicato. La nostra speranza è che questo gesto possa essere di aiuto a tutti i nostri dipendenti al fine di superare questa crisi sanitaria ed economica, e perché no, magari essere un esempio concreto per molti altri imprenditori».

Non è la prima volta che i Cremonese dimostrano una sensibilità particolare verso i lavoratori della loro azienda che considerano come una grande famiglia. Ma nessuno si aspettava una cosa del genere in un momento cosi difficile anche per la Manifattura Valcismon che ha dovuto fare i conti con il blocco dell'attività nel periodo solitamente migliore per la produzione e vendita dei prodotti firmati Sportful-Castelli e Karpos indossati non solo da grandi campioni come Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, ma anche dalla Nazionale di ciclismo, dal blasonato Team Ineos. Brand legati anche ad eventi di massa come Maratona des Dolomites, Nove Colli e Sportful Dolomiti Race (circa 30.000 maglie da ciclismo prodotte per gli amatori) che sono stati tutti annullati causa Covid.

La sorpresa dei dipendenti (circa 150) è stata grande quanto l'emozione per il gesto. Così il tam tam tra i lavoratori, presenti in azienda e ancora in smart working, è stato velocissimo. E ieri sera i rappresentanti delle Rsu hanno consegnato loro un quadro con scritto semplicemente «Vogliamo dirvi solo una parola, per tutti i grandi gesti che avete fatto per noi: Grazie. Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. I dipendenti di Castelli, Sportful e Karpos».

Anna Valerio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA