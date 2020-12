IL CASO

TRIESTE Il tampone, effettuato domenica pomeriggio direttamente al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari (Go), è stato inviato ieri all'istituto Spallanzani di Roma. L'obiettivo è quello di sequenziare il genoma del Sars-CoV2 rintracciato in un cittadino del Friuli Venezia Giulia sbarcato domenica dal volo Ryanair proveniente da Londra alle 16.15, l'ultimo ad aver toccato la pista dello scalo regionale prima del blocco totale degli arrivi dalla Gran Bretagna. L'uomo sta bene, non ha alcun sintomo della malattia, ma i suoi test (prima quello rapido, poi quello molecolare) sono risultati positivi al Coronavirus. Ora si trova in isolamento nel Covid hotel allestito nelle ultime settimane dall'Azienda sanitaria giuliano-isontina, competente nell'area più orientale del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo della ricerca, a cui partecipa anche il laboratorio specializzato del Burlo Garofolo di Trieste, coordinato dal professor Maurizio Ruscio, è quello di capire se il virus che ha colpito il cittadino proveniente da Londra faccia parte o meno del nuovo ceppo che si è diffuso rapidamente nel Sud-Est dell'Inghilterra, oppure se si tratti della variante vecchia del Sars-CoV2. «Stiamo lavorando sulla provenienza del virus individuato», ha detto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. «È necessaria la massima cautela - ha ribadito anche il presidente Fedriga -, anche se nella nuova variante non vediamo un aumento di ospedalizzazioni o di decessi. Nessun panico». L'ultimo volo in arrivo da Londra aveva a bordo 134 passeggeri, alcuni dei quali solamente in transito e già ripartiti verso le rispettive destinazioni finali. Tutte le persone sbarcate in Fvg sono state sottoposte a tampone direttamente nell'area arrivi del terminal regionale: un solo passeggero è risultato positivo.

M.A.

