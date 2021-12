Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Su due aerei, uno atterrato a Fiumicino e l'altro decollato sempre dallo scalo romano, c'era un passeggero positivo appena rientrato dal Sudafrica. Il sospetto che possa essere stato contagiato dalla variante Omicron è forte, anche se il sequenziamento è in corso in queste ore. La cosa anomala è che i 130 passeggeri del secondo volo - tra Fiumicino e Alghero - sono già tutti in quarantena, quelli del primo - tra Amsterdam e...