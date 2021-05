Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDI NAVIMESTRE Da fine marzo ai primi di maggio: poco più di un mese per approvare il Decreto che vara anche il concorso di idee per un nuovo porto crociere e per i container in mare aperto, fuori della laguna di Venezia. Ieri mattina la Camera ha definitivamente approvato, con 370 voti a favore, 16 contrari, 29 astensioni e molte critiche, il Decreto 45/2021. Il testo è rimasto quello originario scritto un mese e mezzo fa.LA...