IL CASO

ROMA Un altro Consiglio dei ministri notturno carico di tensione. Un decreto con misure che toccano diversi ambiti. Il governo prova «in ogni modo e con ogni mezzo» a fronteggiare l'epidemia da coronavirus che non accenna a fermarsi. Questa volta il provvedimenti incide su sanità e la giustizia, con la sospensione fino al 30 giugno delle udienze nei tribunali. Salvo eccezioni. E con 20mila assunzioni nel settore sanitario, oltre alla possibilità di requisire alberghi per far svolgere periodi di quarantena.

LE NORME

Altre misure restrittive, con 620 nuovi malati e 49 morti in un solo giorno, sono attese nelle prossime ore. Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, avevano segnato con la penna rossa nell'agenda dell'emergenza la data di oggi. «Se entro sabato 7 marzo, cioè dopo 14 giorni dall'attuazione delle zone rosse, l'epidemia non si arresta», era stato detto nel vertice di venerdì scorso, «significa che le misure di contenimento adottate non sono state sufficienti e vanno ampliate».

E ieri sera, dopo ben 6 ore trascorse alla Protezione civile con il Comitato tecnico scientifico, Conte ha cominciato a valutare l'estensione delle zone rosse ai centri del Bergamasco, in primis Nembro e Alzano (in tutto 25mila abitanti) dove i casi di contagio sono saliti a quota 623. Più 86 in un giorno. Ipotesi che a palazzo Chigi confermano con prudenza, ma non escludono: «Purtroppo la curva epidemica non sta scendendo, i casi singoli si moltiplicano. Ora l'obiettivo è impedire l'ampliamento dei nuovi focolai infettivi. La decisione verrà presa nelle prossime ore». Con un nuovo decreto del presidente del Consiglio. L'obiettivo: scongiurare il collasso sistema sanitario e l'esaurimento dei posti letto nelle sale di terapia intensiva. Tanto che il presidente dell'Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, non ha escluso di trasformare l'intera Lombardia in una zona rossa. Salvo poi smentire seccamente. Il Consiglio di ministri - inizialmente previsto per le sei di pomeriggio è slittato alle dieci di sera - «per permettere ai tecnici di scrivere il decreto», come dicono a palazzo Chigi.

Per quanto riguarda il fronte della salute, con 1 miliardo di risorse aggiuntive, il ministro Speranza introduce la possibilità di realizzare strutture sanitarie temporanee, il ricorso alle cliniche private e l'assunzione di 4.800 medici, 10mila infermieri e 5mila operatori socio sanitari. In tutto 20mila addetti, attingendo alle graduatorie e immettendo in corsia anche medici solo laureati. La parte dedicata alla giustizia, invece, introduce lo stop dell'attività nei tribunali fino al 30 giugno. Stando alla parte di provvedimento scritto dal ministro Alfonso Bonafede, slittano a luglio le udienze civili e penali tranne una lista di eccezioni. Salvi in particolare i procedimenti urgenti, le udienze su misure cautelari, quelle di convalida di arresti o fermi nei procedimenti che riguardano detenuti e imputati minorenni, le convalide di espulsioni dei migranti. Idem per le cause di competenza del tribunale dei minori, quelle sugli alimenti e le misure di protezione contro gli abusi familiari. Inoltre, potrebbero celebrarsi a porte chiuse i processi che normalmente sono pubblici.

Cambia poco, invece, la vita per i detenuti all'epoca del coronavirus: unica novità è per le udienze in videoconferenza, non più in aula, per chi sta in carcere o in custodia cautelare. Al di là dei dettagli, si mette ordine nell'attività giudiziaria, andata avanti in ordine sparso nelle ultime ore. Insomma la giustizia prova a blindarsi, allineandosi ai limiti già imposti da Palazzo Chigi alle altre attività pubbliche. Del resto anche negli uffici e nelle aule di giustizia vanno evitati assembramenti e contatti ravvicinati. Tant'è che si punta a limitare al massimo le presenze nelle cittadelle giudiziarie o agli sportelli, chiedendo ad esempio di ricorrere alla tecnologia per garantire il contraddittorio nelle udienze a cui partecipano solo gli avvocati. O di scambiarsi note scritte e mandarle via mail nei casi di richieste istruttorie.

Alberto Gentili

